Masrawy logo white

إعلان

وزير الإسكان يُصدر 12 قرارا إداريا لإزالة مخالفات البناء بالساحل الشمالي الغربي

10:59 ص الإثنين 21 مارس 2022
وزير الإسكان يُصدر 12 قرارا إداريا لإزالة مخالفات البناء بالساحل الشمالي الغربي

عاصم الجزار وزير الإسكان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قرارا إداريا جديدا لإزالة مخالفات البناء ببعض القرى السياحية الواقعة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

وأكد الجزار، في بيان، اليوم الاثنين، مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة تطبيقا للقانون وحفاظا على مظهرها الجمالي ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان على أن يتولى جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

تجدر الإشارة إلى أن مخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين البناء بدون سند قانوني أو الحصول على تراخيص على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببعض القرى السياحية، وتمثلت في بناء غرف كاملة وإقامة مبانٍ بمساحات مختلفة أدوار (أرضي وأول، وأرضي و4 أدوار، وأرضي و3 أدوار، وأرضي فقط) وحمام سباحة، وغير ذلك من أوجه المخالفات.

إزالة مخالفات البناء وزير الإسكان عاصم الجزار الساحل الشمالي الغربي
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. الدولار يقفز مجدداً ويصل إلى 17.5 جنيه في البنوك
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا