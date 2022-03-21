وزير الإسكان يُصدر 12 قرارا إداريا لإزالة مخالفات البناء بالساحل الشمالي الغربي



كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قرارا إداريا جديدا لإزالة مخالفات البناء ببعض القرى السياحية الواقعة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

وأكد الجزار، في بيان، اليوم الاثنين، مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة تطبيقا للقانون وحفاظا على مظهرها الجمالي ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان على أن يتولى جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

تجدر الإشارة إلى أن مخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين البناء بدون سند قانوني أو الحصول على تراخيص على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببعض القرى السياحية، وتمثلت في بناء غرف كاملة وإقامة مبانٍ بمساحات مختلفة أدوار (أرضي وأول، وأرضي و4 أدوار، وأرضي و3 أدوار، وأرضي فقط) وحمام سباحة، وغير ذلك من أوجه المخالفات.