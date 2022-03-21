القوى العاملة: استخراج 1218 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة بالإسماعيلية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية 1183 شابا، منهم 16 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2769 شابا.

وتلقى الوزير تقريرا بذلك من أحمد جابر مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال فبراير الماضي، استخرجت المديرية 536 شهادة قياس مستوى المهارة، و682 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 58 شكوى عمالية، وتم تسوية 7 منها وديا، وتحويل 40 شكوى منها للقضاء، وتبقى 11 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، صرفت المديرية 49 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 19 عاملا من المسجلين بالمديرية، والذين بلغ عددهم 4650 عاملا.

وأشار إلى أن المديرية نظمت زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 313 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر ذلك عن تحرير 29 محضرا للمنشآت المخالفة، وعقد 3 ندوات توعية استفاد منها 71 عاملا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 12 منشأة، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة، وعقد 3 ندوات توعية في نفس المجال.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 61 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وجددت 143 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 110 منشآت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.