حدث ليلاً| الحكومة تحدد سعر الخبز الحر والفينو.. وتطورات الأزمة الأوكرانية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

رسميا.. الحكومة تحدد السعر الجديد للخبز الحر والفينو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم الإثنين قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد السعر الجديد لأسعار الخبز الحر والفينو.

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السيسي يوجّه بإعداد حزمة إجراءات فورية لتخفيف التداعيات الاقتصادية على المواطن

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

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السيسي يوجه بإعداد حزمة من الإجراءات المالية لحماية المواطن من التداعيات العالمية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يطلع على مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.

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المترو: عودة حركة القطارات بالخط الأول بالكامل بعد إصلاح العطل المفاجئ

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عودة وانتظام حركة قطارات الخط الأول بكامل طاقتها من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة في الاتجاهين، بعد إصلاح العطل المفاجئ بالشبكة الكهربائية في منطقة الحلمية والناتج عن سقوط لوح معدني من كوبري السيارات بمنطقه الحلمية.

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أوكرانيا: روسيا تفقد المزيد من كبار ضباط الجيش

أفادت تقارير صادرة عن الجيش الأوكراني الأحد، أن روسيا تفقد المزيد من كبار ضباط الجيش في الحرب الدائرة بالبلاد.

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شعبة الدخان تعلن عن ارتفاع أسعار بعض السجائر

أكد الدكتور إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أنه سيكون هناك زيادة في أسعار بعض السجائر، حيث أن الشركات رفعت الأسعار ما بين جنيه أو 2 جنيه، بسبب خروج قرار غير مدروس أدى لعدم وجود مادة خام، مشيرًا إلى أن قرار محافظ البنك المركزي بإلغاء السندات وتحويلها لاعتمادات مستندية.

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التموين: نستطيع السيطرة على أسعار الخبز ولدينا احتياطي آمن من الأقماح

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن وزارة التموين نجحت في العودة بالأسعار إلى أم كانت عليه فيل الأزمة الأوكرانية، من خلال الآليات التي تمتلكها أجهزتها للسيطرة على موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.

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قائد سابق للجيش البريطاني: لا يمكن استبعاد نشوب "حرب عالمية" بسبب أوكرانيا

قال قائد سابق للجيش البريطاني إنه "لا يستطيع استبعاد" أن يُشعل الصراع في أوكرانيا حربا عالمية ثالثة.

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أوكرانيا تخطط لإرسال 50 حافلة غدًا لإجلاء سكان ماريوبول

تعتزم أوكرانيا، إرسال حافلة لإجلاء سكان من مدينة ماريوبول، حسبما ذكرت "العربية".

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روسيا: تدمير 89 هدفا عسكريا أوكرانيا وإسقاط 7 مسيّرات خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن القوات الجوية الروسية دمرت 89 هدفا عسكريا أوكرانيا، وأسقطت سبع طائرات مسيرة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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مسؤول أوكراني: جبهات القتال مجمدة بشكل عملي

قال أوليكسي أريستوفيتش، وهو مستشار لمدير مكتب الرئاسة الأوكراني، في إحاطة الأحد إن جبهات القتال بين القوات الروسية والأوكرانية "مجمدة بشكل عملي".

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