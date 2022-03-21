​بعد زيادة أسعار الحديد.. الإسكان تكشف حقيقة رفع أسعار الوحدات الحالية

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن عدد الوحدات المتاحة للحجز في الطرح الحالي وصل لـ18.5 ألف وحدة بعد أن كان في بداية الحجز 7 آلاف شقة، لافتة إلى أن زيادة عدد الشقق جاء نتيجة الإقبال الخبير من المواطنين للحصول على وحدة ضمن المشروعات المتاحة الحجز.

وأضافت عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية ببرنامج الحياة اليوم، أن أسعار الوحدات لن تزيد رغم الأزمة العالمية وارتفاع أسعار مواد البناء وأهمها حديد التسليح، لأن الوزارة ملتزمة بالاسعار الموجودة في كراسة الشروط رغم زيادة التكلفة.

ويبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فتح باب الحجز لشقق دار مصر وسكن مصر وجنة اليوم الأحد 20 مارس حتى يوم 30 مارس، لكن الصندوق خصص مواعيد محددة لكل مشروع ولكل نوعية من الحاجزين جاءت على النحو التالي:

بدءا من يوم الإثنين 21 مارس حتى الأربعاء 30 مارس، لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول، وذلك وفقاً للجدول الزمني التالي:

– يومي 21 و22 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع سكن مصر.

– يومي 23 و24 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع دار مصر.

– يومي 27 و28 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع جنة.

– تخصيص يومي 29 و30 مارس لكافة العملاء الراغبين في التقدم على مشروعات كل من سكن مصر ودار مصر وجنة في حالة وجود وحدات متبقية لم يتم حجزها بأى من المشروعات الثلاثة.