​للسحور.. مطالب بمد مواعيد إغلاق المطاعم السياحية خلال شهر رمضان

كتب- يوسف عفيفي:

كشف هشام وهبة، عضو غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، عن تقديم مذكرة إلى رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، بشأن مواعيد الغلق خلال شهر رمضان المقبل.

وقال وهبة في تصريح لمصراوي، إن المذكرة تضمنت، ضرورة تواصل رئيس الاتحاد مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بشأن الموافقة على طلب غرفة المطاعم بشأن مد العمل إلى الساعة 3 فجرًا بدلا من 12 مساءً، حتى يتسنى تقديم وجبة السحور للرواد، "ونحن في انتظار الرد".

وتابع: المطاعم تشهد منذ العام الماضي غلق مبكر، واحنا بطبيعتنا كعرب ومصريين بنأخر السحور بعد الساعة (1) صباحًا، وبندور على الفرصة لتقديم الوجبة دي للرواد، لأن الوقت ده يعتبر الأفضل من حيث العمل خلال شهر رمضان، لأن أغلب الصائمين بيفطروا مع أهلهم أو في العزومات، فالوجبة الأساسية عندنا السحور".

ويتوقع وهبة، أن يشهد شهر رمضان، نسبة حضور جنسيات عربية بشكل كبير، وليس من المعقول عدم إتاحة أماكن للسحور، خصوصًا أنهم يأتون إلى مصر من أجل الفسح وقضاء وقت جميل وممتع".

وعن عدد المطاعم والمنشآت السياحية، أكد عضو غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، أن عددهم يزيد عن 1400 منشأة مرخصة وتعمل تحت إشراف الغرفة ووزارة السياحة والآثار.

جدير بالذكر، أن المطاعم والمنشآت السياحية، تعمل الآن وفقا لمواعيد التوقيت الشتوي بداية من أول أكتوبر الماضي، وتكون مواعيد الغلق من (السبت إلى الأربعاء) في الساعة الثانية عشرة مساء، مع المد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وفي أيام الإجازات الرسمية، كما تستمر خدمة الدليفري والتيك واي طوال اليوم.