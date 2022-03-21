Masrawy logo white

إعلان

رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع مساعد وزير الخارجية التعاون في مجالات حقوق الإنسان

02:30 ص الإثنين 21 مارس 2022
رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع مساعد وزير الخارجية التعاون في مجالات حقوق الإنسان

رئيس الأعلى للإعلام مع مساعد وزير الخارجية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مينا غالي:

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لبحث سبل التعاون بين المجلس ووزارة الخارجية، في المجالات الإعلامية.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على بلورة التعاون في صورة برنامج يتم الاتفاق عليه، وذلك في ضوء تنفيذ "رؤية مصر 2030"، وتعزيزًا لتوجه الدولة للتوسع في الاستثمار في البشر.

ومن جانبه أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الحريات وحقوق الإنسان، مضيفًا أن الدولة المصرية تسعى بكل جهدها لإعلاء كرامة المواطن المصري في جميع المجالات وآخرها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر خالد البقلي وزارة الخارجية حقوق الإنسان

الخبر التالى:

قرار جديد من "المطاعم السياحية" بشأن أقارب أعضاء الغرفة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل |رسميا.. الحكومة تحدد السعر الجديد للخبز الحر والفينو
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا