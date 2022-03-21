مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 21 مارس 2022 بالقاهرة وعدد من المحافظات
كتب– أسامة علي:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 21 مارس، الموافق 18 شعبان 1443 هـجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
موعد أذان الفجر 4:34 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً
موعد أذان العصر 3:30 مساءً
موعد أذان المغرب 6:07 مساءً
موعد أذان العشاء 7:23 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
أذان الفجر: 4:36 صباحًا
أذان الظهر 12:08 صباحاً
أذان العصر 3:35 مساءً
أذان المغرب 6:12 مساءً
أذان العشاء 7:30 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
أذان الفجر 4:36 صباحًا
أذان الظهر 11:59 صباحاً
أذان العصر 3:26 مساءً
أذان المغرب 6:03 مساءً
أذان العشاء 7:20 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 4:30 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:57 صباحاً
موعد أذان العصر: 3:23 مساءً
موعد أذان المغرب: 6:02 مساءً
موعد أذان العشاء: 7:14 مساءً
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