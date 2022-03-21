مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 21 مارس 2022 بالقاهرة وعدد من المحافظات

كتب– أسامة علي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 21 مارس، الموافق 18 شعبان 1443 هـجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

موعد أذان الفجر 4:34 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً

موعد أذان العصر 3:30 مساءً

موعد أذان المغرب 6:07 مساءً

موعد أذان العشاء 7:23 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

أذان الفجر: 4:36 صباحًا

أذان الظهر 12:08 صباحاً

أذان العصر 3:35 مساءً

أذان المغرب 6:12 مساءً

أذان العشاء 7:30 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

أذان الفجر 4:36 صباحًا

أذان الظهر 11:59 صباحاً

أذان العصر 3:26 مساءً

أذان المغرب 6:03 مساءً

أذان العشاء 7:20 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 4:30 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:57 صباحاً

موعد أذان العصر: 3:23 مساءً

موعد أذان المغرب: 6:02 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:14 مساءً

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