صندوق الإسكان الاجتماعي يعلن موعد الحجز الجديد لوحدات متوسطي الدخل

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كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موعد الطرح الجديد من شقق الإسكان بعد انتهاء التقديم وسداد جدية الحجز في المشروعات الحالية الأسبوع الماضي.

وأضافت مي عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية ببرنامج الحياة اليوم، أن الحجز الإلكتروني للطرح الحالي سينتهي يوم 30 مارس الجاري، ومن المتوقع على نهاية شهر يونيو المقبل سيتم طرح الشقق المتبقية من الطرح الحالي بجانب إضافة وحدات جديدة.

وأكدت إنه تم طرح 19 ألف وحدة في 15 مدينة، بمشروعات سكن مصر وجنة ودار مصر.

ويبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فتح باب الحجز لشقق دار مصر وسكن مصر وجنة اليوم الأحد 20 مارس حتى يوم 30 مارس، لكن الصندوق خصص مواعيد محددة لكل مشروع ولكل نوعية من الحاجزين جاءت على النحو التالي:

بداية الحجز يوم 20 مارس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول لمشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة، ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز

وأكد الصندوق أنه بدءا من يوم الإثنين 21 مارس حتى الأربعاء 30 مارس، لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول، وذلك وفقاً للجدول الزمني التالي:

– يومي 21 و22 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع سكن مصر.

– يومي 23 و24 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع دار مصر.

– يومي 27 و28 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع جنة.

– تخصيص يومي 29 و30 مارس لكافة العملاء الراغبين في التقدم على مشروعات كل من سكن مصر ودار مصر وجنة في حالة وجود وحدات متبقية لم يتم حجزها بأى من المشروعات الثلاثة.