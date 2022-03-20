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الأرصاد: الأمطار مستمرة على فترات متقطعة حتى الاثنين

11:00 م الأحد 20 مارس 2022
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    موجة طقس سيئة
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    موجة طقس سيئة
  • عرض 8 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 8 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 8 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 8 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 8 صورة
    موجة طقس سيئة
  • عرض 8 صورة
    موجة طقس سيئة
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كتب– أسامة علي:

شهدت محافظتي القاهرة والجيزة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إن الأمطار مستمرة خلال ساعات الليل، على مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة.

وأضافت غانم لمصراوي، أن الأمطار مستمرة حتى غدا على فترات متقطعة، وتكون خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة والأعمال اليومية.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد.

وقالت الهيئة إن السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري و القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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