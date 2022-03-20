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رئيس جامعة الأزهر يهنئ الإمام الأكبر بالعام الثاني عشر لتولِّيه مشيخة الأزهر

10:32 م الأحد 20 مارس 2022
رئيس جامعة الأزهر يهنئ الإمام الأكبر بالعام الثاني عشر لتولِّيه مشيخة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي

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كتب- محمود مصطفى:

هنأ رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين؛ بالعام الثاني عشر لتوليه مشيخة الأزهر.

وأكد رئيس الجامعة - في بيان اليوم الأحد- أن مؤسسة الأزهر الشريف جامع وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شهدت نهضة غير مسبوقة على جميع المستويات محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأوضح رئيس الجامعة أن التاريخ سوف يسطر بأحرف من نور سيرة ومسيرة فضيلة الإمام الأكبر خلال هذه السنوات، والتي كانت حافلة بالعطاء والإنجازات التي تؤكد عالمية رسالة الأزهر الشريف وأنه هو القوى الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

أحمد الطيب شيخ الأزهر جامعة الأزهر محمد المحرصاوي مشيخة الأزهر
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