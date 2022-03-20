الطقس غدا الاثنين: شديد البرودة ليلًا.. وظاهرة تزيد الإحساس بالبرد

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء ستكون شديدة البرودة ليلًا على كافة الأنحاء؛ ومن المتوقع أن يسود غدًا الاثنين طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدًا 18 درجة مئوية والسواحل الشمالية 17 درجة مئوية شمال الصعيد 22 درجة مئوية جنوب الصعيد 30 درجة مئوية.

ومن المتوقع أيضًا استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجة الحرارة.

وتشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد و شمال ووسط سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.