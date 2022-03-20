أول تعليق من الأم المثالية الأولى على الجمهورية: "كرم كبير من ربنا"

كتب- أسامة علي:

علقت السيدة وحيدة الديداموني إبراهيم، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية، إن زواجها دام فقط لتسع سنوات، قبل أن يتوفى زوجها، وتتحمل هي مسئولية 3 أبناء كان عمر أكبرهم 7 سنوات فقط.



وقالت الأم المثالية في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن مدير الشئون الاجتماعية بقرية المهدية بمركز هيهيا بالشرقية مسقط رأسها، هو من قدم أوراقها في المسابقة، مضيفة أنها ربت أبناءها حتى تخرجوا جميعًا من كليات الطب والتجارة والتربية، مضيفة: "فوزي كرم كبير من ربنا".

عملت الأم في الأجر اليومي في الحقول الزراعية براتب شهري 40 جنيهًا، وتحفيظ القرآن مقابل جنيهان عن كل طفل، لكنها اهتمت بتعليم ابنائها حتى تخرجهم وحصولهم على مؤهلات عليا، وزواجهم جميعًا في منزل الأم.

اهتمت بالحصول على شهادة جامعية، حتى حصلت على بكالوريوس تجارة عام 2011.