الرعاية الصحية: إنقاذ حياة طفل بعد استخراج عملة معدنية من المريء بمستشفى الكرنك

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، في استخراج عملة معدنية من مريء طفل بعد تسببها في انسداد كامل بالمريء، مما أدى إلى عدم قدرته على الطعام والشراب.

وأوضحت الهيئة، أنه تم إدخال الطفل البالغ من العُمر 6 سنوات إلى طوارئ المستشفى الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، وكان يعاني من ألم وصعوبة شديدة في البلع، وبعد عمل الأشعة تبين وجود انسداد كامل بالمريء نتيجة انحشار قطعة معدنية، وتم عمل منظار للمعدة واستخراج القطعة المعدنية من مريء الطفل، مما ساعد في استعادته القدرة على البلع بشكل طبيعي.

وأضافت، أنه شارك في إجراء العملية وانقاذ حياة الطفل، كلاً من د. أندرو فاروق فخري، أخصائي ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمستشفى الكرنك الدولي، د. أيمن حسين، أخصائي التخدير، وبمعاونة أخصائيي وفنيي التمريض بالمستشفى، وتحت إشراف د. خلف الله أحمد عمر، مدير المستشفى.

ولفتت، إلى أنه تم إجراء العملية للطفل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، والذي يضمن علاج أبناء المحافظة بعدالة وكرامة وجودة عالمية.