عملت باليومية وأرملة من 29 سنة.. من هي وحيدة الديداموني الأم المثالية على مستوى الجمهورية؟

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، قائمة بالأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية للعام الحالي 2022.

وقالت الوزارة، إن الأم المثالية على مستوى الجمهورية، هي السيدة وحيدة الديداموني إبراهيم، 58 سنة، تعمل في وزارة التربية والتعليم، وهي أرملة منذ 29 عامًا، من محافظة الشرقية.

ولديها ثلاث أبناء، الأول بكالريوس تجارة، والثاني بكالريوس طب وجراحة، والثالث بكالريوس تربية على الترتيب.

يذكر أن السيدة وحيدة، تزوجت لمدة 9 سنوات، قبل أن يتوفى الزوج تاركًا لها 3 أبناء في عمر 7 و5 سنوات وعامين، ومعاش 110 جنيهات فقط في الشهر.

عملت الأم في الأجر اليومي في الحقول الزراعية براتب شهري 40 جنيهًا، وتحفيظ القرآن مقابل جنيهان عن كل طفل، لكنها اهتمت بتعليم ابنائها حتى تخرجهم وحصولهم على مؤهلات عليا، وزواجهم جميعًا في منزل الأم.

اهتمت بالحصول على شهادة جامعية، حتى حصلت على بكالوريوس تجارة عام 2011.