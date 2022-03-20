عقب قرار "المركزي" وقف الاستيراد.. برلماني يطالب وزيرة الصناعة بإجراءات استثنائية لتشجيع المصانع

كتب- مصراوي:

طالب النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، وزيرةَ التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، بإجراءات استثنائية لتشجيع المصانع عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة.

وقال هلال، خلال مداخلة مع وزيرة التجارة والصناعة بالندوة الختامية للمنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن بالغردقة، اليوم الأحد، إنه يجب على وزارة التجارة والصناعة وضع استراتيجية واضحة لمواجهة الآثار السلبية لدى المصانع والشركات عقب قرارات البنك المركزي وقف الاستيراد للحفاظ على العملة الأجنبية.

وأضاف النائب أن الوزارة حتى اللحظة لم تتخذ أي إجراءات لصالح المصانع؛ مما يهدد مصالح تلك الأعمال.

وشدد هلال على ضرورة أن تقوم الوزارة بوضع آليات جديدة للمصانع للعمل خلال الفترة المقبلة، والتي تنفذ فيها قرارات البنك المركزي، مؤكدًا أن هذه القرارات وإن كان يؤيدها ولكن لها آثار سلبية على الصناعة المحلية لعدم وجود بديل لبعض المواد الخام.

ونوه النائب بضرورة أن تقوم الوزارة بدورات تدريبية للعمالة المصرية، حتى تواكب المتغيرات، ومن ثم العودة بالنفع على الصناعة المصرية.