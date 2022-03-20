التحديات كبيرة والوقت ضيق.. خبير يكشف آخر تطورات الملء الثالث لسد النهضة

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور عباس شراقي، خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، آخر التطورات فيما يتعلق بموقف الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي.

وقال شراقي، تحت عنوان: التخزين الثالث بين الواقع والمأمول بعد جفاف الممر الأوسط، عبر صفحته على فيسبوك، اليوم الأحد، إنه بعد عدم قدرة التوربين رقم 10 على تصريف المياه التي تتدفق أعلى الممر الأوسط، اضطرت إثيوبيا إلى فتح بوابتي التصريف السبت 12 مارس الجاري، وتوقفت المياه عنه الثلاثاء الماضي 15 مارس، وظهر ذلك من خلال الأقمار الصناعية التي تظهر اليوم جفاف الممر الأوسط تماما بعد مرور أسبوع من فتح بوابتي التصريف.

وأضاف شراقي: مازالت الجهود الإثيوبية مستمرة لمحاولة تشغيل التوربين رقم 9 الذي كان من المفروض أن يعمل مع التوربين رقم 10، ولكن يبدو أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت.

وتساءل أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة: هل بدأت الأعمال الإنشائية لتعلية السد استعدادا للتخزين الثالث الذي تخطط له إثيوبيا بأن تكمل ما لم يتحقق خلال العامين الماضيين وهو الوصول إلى منسوب 595 مترا بإجمالي تخزين 18.5 مليار متر مكعب؟.

وتابع الدكتور عباس شراقي: حجم الإنشاءات المطلوب كبير والوقت ضيق والإمكانات محدودة، والواقع أنه سيتم رفع الممر الأوسط عدة أمتار وتخزين أي كمية حتى ولو قليلة المهم أن يقال عليها التخزين الثالث.