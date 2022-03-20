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إلغاء عزاء بهيرة الشاوي زوجة رجل الأعمال صفوان ثابت

04:11 م الأحد 20 مارس 2022
إلغاء عزاء بهيرة الشاوي زوجة رجل الأعمال صفوان ثابت

مقبرة صفوان ثابت

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كتب- مصراوي:

أعلنت مريم صفوان ثابت، نجلة صفوان ثابت، إلغاء عزاء والدتها بهيرة الشاوي والذي كان مقررا له أن يعقد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشيعت جنازة بهيرة الشاوي، زوجة رجل الأعمال صفوان ثابت، بعد صلاة العصر أمس السبت.

وتوفيت زوجة رجل الأعمال صفوان ثابت بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى للعلاج الأيام الماضية.

وكتبت ابنة صفوان ثابت في حسابها في موقع التواصل "فيسبوك": "أمي بهيرة الشاوي في ذمة الله".

وأضافت: "اللهم لا اعتراض على قضائك.. يا رب أرزقها منزلة الشهداء والصابرين فلقد صبرت صبرًا جميلًا والبلاء عظيم.. رحمك الله يا أمي".

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