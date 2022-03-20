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رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع مساعد وزير الخارجية التعاون في مجالات حقوق الإنسان

03:31 م الأحد 20 مارس 2022
رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع مساعد وزير الخارجية التعاون في مجالات حقوق الإنسان

جانب من اللقاء

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كتب مينا غالي

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لبحث سبل التعاون بين المجلس ووزارة الخارجية، في المجالات الإعلامية.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على بلورة التعاون في صورة برنامج يتم الاتفاق عليه، وذلك في ضوء تنفيذ "رؤية مصر 2030"، وتعزيزًا لتوجه الدولة للتوسع في الاستثمار في البشر.

ومن جانبه أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الحريات وحقوق الإنسان، مضيفًا أن الدولة المصرية تسعى بكل جهدها لإعلاء كرامة المواطن المصري في جميع المجالات وآخرها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد البقلي حقوق الإنسان
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