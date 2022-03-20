عبدالغفار: نقل التجربة المصرية للتأمين الصحي الشامل إلى زامبيا

كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اللواء توبولي مولامبو لوبايا سفير دولة زامبيا في مصر، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات العلمية والبحثية بين البلدين.

تناول الاجتماع تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الدولة المصرية في التطوير والإرتقاء بالمنظومة الصحية، ومنها تجربة وزارة الصحة والسكان المصرية، في مجال إدارة المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية والقدرة على تقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية المختلفة للمواطنين بكافة أعمارهم.

شهد الاجتماع بحث تدريب متخصصين من الأطباء والفنيين من دولة زامبيا في تخصصات (الأورام السرطانية، الأعصاب، جراحات الأعصاب) وذلك داخل المعاهد والمراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تدريب أطباء الأورام داخل المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، وذلك بهدف تبادل الخبرات الطبية والعمل على التحسين والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من دول زامبيا، حيث وجه الوزير، بضرورة تدريب طلاب دولة زامبيا على اللغة العربية لسهولة فهم وتحصيل المحاضرات.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير ناقش خلال اجتماعه مع سفير زامبيا، وضع خطة محددة لاستقبال مرضى الحالات الحرجة من دولة زامبيا، وتقديم أوجه الرعاية الطبية من خلال المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العلاجية لضمان حصولهم على أفضل خدمة طبية ودوائية.

وتابع أن الوزير أكد على أهمية التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة العلاجية، من خلال تبادل البرامج العلمية والبحثية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الفرق الطبية بما يعود بالنفع على البلدين في تقديم أفضل خدمة طبية بمجال السياحة العلاجية، كما تناول الاجتماع نقل تجربة منظومة التأمين الصحي الشامل، بعد النجاح الذي شهدته التجربة التي تم إطلاقها في محافظات (بورسعيد، الإسماعيلية).

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير دعا سفير زامبيا والوفد المرافق له إلى زيارة محافظة بورسعيد، لمتابعة معدل الإنجازات بمستشفيات التأمين الصحي الشامل، كما وجه بتنظيم زيارة ميدانية لمدينة الدواء وهيئة الدواء المصرية، للتعرف على حجم الإنجازات الذي حققته الدولة المصرية في مجال صناعة الأدوية، مؤكدا تقديم الدعم الدوائي لدولة زامبيا، والعمل على نقل الخبرات العلمية في مجال صناعة الأدوية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الجانبين اتفقا على نقل خبرات الدولة المصرية في مجال مبادرات الصحة العامة، تحت شعار (100 مليون صحة) والبدء في تنفيذ بعض المبادرات الصحية بدولة زامبيا في مجالات (دعم صحة المرأة، ودعم صحة الأم والجنين، وعلاج الأورام) حيث ستقوم مصر بتقديم الدعم لدولة زامبيا من خلال مدّها بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وتبادل الخبرات العملية في هذه المجالات.

ومن جانبه، توجه السفير الزامبي بالشكر إلى الدولة المصرية على تقديم الدعم اللوجيستي للقطاع الصحي ببلاده، كما أثنى على نجاح تجربة الدولة المصرية في التصدي لفيروس كورونا، مشيدا بمبادرات الصحة العامة التي أطلقها رئيس الجمهورية، ونجاحها في التصدي للأمراض السارية وغير السارية، معربا عن تطلعه للتعاون بين البلدين في مجالات صحية أخرى خلال الفترات القادمة.

حضر الاجتماع الدكتور سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، والدكتور محمد عبدالغفار رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي ورئيس منظمة «بان أفريكان موفمنت العالمية» وسفيرها لدى دول شمال أفريقيا والعالم العربي.