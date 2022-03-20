300 وحدة.. مُتحدث الصحة يكشف تفاصيل مبادرة تشخيص المرضى عن بعد

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تستهدف التوسع في نشر مبادرة التشخيص عن بعد، وصولا لإنشاء 300 وحدة على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والاتصالات في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي بالقطاع الصحي.

وأوضح "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن العمل في تلك المبادرة بدأ قبل أكثر من عامين ووصلنا إلى إنشاء وتشغيل 150 وحدة بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية النائية، أو التي لا يوجد بها بعض التخصصات المهمة؛ لربطها بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الصحة المتميزة للتمكن من مناظرته عبر استشاريين في تلك المستشفيات.

وأشار إلى أن "المريض يكون في الوحدة النائية على سبيل المثال، وبالتوازي يستطيع الاستشاري في أحد المستشفيات الجامعية من رؤية فحوصاته الطبية والمساعدة في تشخيصه، بدلًا من تكبده عناء السفر واختصارا للوقت".

وأكد أن الوحدات الموجودة حاليا تعمل وفق جداول تشغيل منتظمة في تخصصات عدّة بينها طب الأطفال و الأمراض الوراثية والرمد، الأطفال، العظام، الأنف والأذن، المخ والأعصاب، القلب والأوعية الدموية، إصابات كورونا، النساء والتوليد، أمراض الدم.

ولفت عبدالغفار إلى السعي لإعداد مركز قومي للتشخيص عن بعد يجمع الوزارات المعنية وكافة المسؤولين عنها.

وتشمل الوحدة أجهزة (الموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط، جهاز كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي).