"الصحة": 61 قافلة طبية مجانية بالمحافظات حتى نهاية مارس

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 61 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من اليوم الأحد وحتى الخميس 31 من شهر مارس الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار في بيان اليوم، إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل، اليوم الأحد، بمناطق الأربعين 2 مركز باريس محافظة الوادي الجديد، وسلمون مركز كوم امبو محافظة أسوان، وأبوزهرة مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، كما يتم إطلاق 8 قوافل طبية مجانية يومي 21 و22 مارس، بمناطق منشأة رضوان مركز أبوكبير محافظة الشرقية، وغوط الوز مركز براني محافظة مطروح، والمجلس القروي بوادي الملاك قرية 3 مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية، والوحدة الصحية بأم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، وأبونور الدين مركز جمصة محافظة الدقهلية، وصندفا مركز بني مزار محافظة المنيا، ومركز طبي الكهرباء حي المعصرة محافظة القاهرة، وزاوية فريج مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع "عبد الغفار" أنه يتم إطلاق 4 قوافل طبية بمناطق المكس مركز باريس محافظة الوادي الجديد، وبهيج مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، والتضامن مركز البداري محافظة أسيوط، والقبابات حي أطفيح محافظة الجيزة، وذلك يومي 22 و23 مارس، كما يتم إطلاق 14 قافلة طبية أخرى بمناطق المركز الحضري بالرويسات مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، وشرمساح مركز الزرقا محافظة دمياط، ومركز طبي الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، والفرنساوية مركز المحمودية محافظة البحيرة، والطويل مركز ساقلتة محافظة سوهاج، والفرجاني مركز بني مزار محافظة المنيا، والغريب مركز زفتى محافظة الغربية، والآمال مركز نصر النوبة محافظة أسوان، والغوصة محافظة قنا، والحرية 3 مركز الفشن محافظة بني سويف، وميت سراج مركز قويسنا محافظة المنوفية، وأولاد مرعي – النصر محافظة مطروح، وعرب عايش – الزعفرانة مركز رأس غارب محافظة البحر الأحمر، ومركز شباب الشلوفة بحي الجناين محافظة السويس، وذلك في يومي 23 و24 من الشهر نفسه.

ولفت "عبدالغفار" أنه يتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين يومي 24 و25 مارس في منطقتي القصبي شرق مركز صان الحجر محافظة الشرقية، وعدن مركز باريس محافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق وادي تال – وادي غرندل مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، والرحامنة مركز فارسكور محافظة دمياط، وأبو غالب حي منشأة القناطر محافظة الجيزة، وذلك يومي 25 و26 من شهر مارس.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق 7 قوافل طبية أخرى يومي 26 و27 مارس في مناطق الفهمية مركز طامية محافظة الفيوم، والزيات مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، وكفر العجمي مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، والعتمانية مركز البداري محافظة أسيوط، والشباب مركز العبور محافظة القليوبية، وحاجر الأقالتة مركز القرنة محافظة الأقصر، وآبار الوقف مركز أخميم محافظة سوهاج، بالإضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي أبيس 7 مركز وسط محافظة الإسكندرية، وكرم الديب مركز كوم أمبو محافظة أسوان، وذلك يومي 27 و28 من شهر مارس.

وتابعت "الصادق" إنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية يومي 28 و29 مارس في مناطق أبو شروف – قارة أم الصغير مركز سيوة محافظة مطروح، ومركز شباب قرية أم عزام مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، ومنشأة النصر مركز شربين محافظة الدقهلية، ومركز طبي العبد حي السلام أول محافظة القاهرة، وريحانة مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، والمعدية مركز ادكو محافظة البحيرة.

وذكرت "الصادق" أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 29 و30 مارس بمنطقتي وادي مدخل أبو جعدة مركز رأس سدر محافظة جنوب سيناء، والقبابات حي أطفيح محافظة الجيزة، كما يتم إطلاق 10 قوافل طبية أخرى بمناطق أرمنا مركز نصر النوبة محافظة أسوان، وكفرالمصيلحة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، والمراقي (بهي الدين – مشندت) مركز سيوة محافظة مطروح، والقلمينا مركز الوقف محافظة قنا، والكوم الأحمر مركز سمسطا محافظة بني سويف، والبنك مركز كفر سعد محافظة دمياط، ومحلة منوف مركز طنطا ثان محافظة الغربية، ومركز طبي الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، وبولين مركز كفرالدوار محافظة البحيرة، والعوامية مركز ساقلتة محافظة سوهاج، وذلك في يومي 30 و31 من الشهر نفسه.