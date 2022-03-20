تكريم وزيرة البيئة في حفل جوائز المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية دور المرأة العربية في الحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن مسؤوليات المرأة والتحديات التي تواجهها لا يمكن اجتيازها إلا بالمثابرة والإصرار على تخطيها، ووجود المرأة من خلال المناصب السياسية والقيادية في مصر يضع على عاتقها شعور أكبر بالمسؤولية لديها ويعطي مثال للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال تكريم المجلس العربي للمسؤلية المجتمعية للدكتورة ياسمين فؤاد في إطار تكريم أبرز الشخصيات والنماذج المتميزة لدورهم المتميز والمؤثر في مجال التنمية المجتمعية وذلك خلال حفل جوائز "المرأة العربية" في نسخته الرابعة والذي أقيم بمقر جامعة الدول العربية بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتورة راندا رزق، الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية.

وتابعت وزيرة البيئة أن على الأجيال القادمة من الفتيات البعد عن النمطية وخلق حالة من الابتكار والإبداع وأخذ تلك النماذج المشرفة كقدوة لها لدفعها للعمل على تحدي الصعاب والوصول للمكانة التي تحلم بها.

من جانبها أعربت الدكتورة راندا رزق، الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعة، عن سعادتها بالمنتدى الرابع للمرأة العربية لوجود شخصيات عظيمة من كافة الوطن العربي ذو قيمة، مشيرة إلى مبادرة المرأة العربية للتحالف الوطني والإبداع التربوي هذا العام تمثلها 6 سيدات من 6 دول عربية والتي تعد أقوى مبادرة عربية ستكون نموذجا تربويا ثقافيا تدريبيا وابتكاريا.

كما أشارت إلى ترشيح الدكتورة ياسمين فؤاد لأكثر الشخصيات تأثيرا لدورها البارز في التنمية المجتمعية وعلى المستوى الدولي والإقليمي وخاصة في دورها البارز في مؤتمر المناخ cop27، وقد أهدت وزيرة البيئة التكريم لوالدتها الصحفية الكبيرة "ناهد المنشاوي" نظرا للدعم والمساندة التي قدمتها لها طوال حياتها.