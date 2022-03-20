تجنبا للحوادث.. جهاز 6 أكتوبر: تنفيذ مطبات صناعية بطريق وصلة دهشور

كتب-محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر، تنفيذ عدد من المطبات الصناعية وتركيب لافتات تحذيرية بطريق وصلة دهشور الشمالية من بوابة رسوم طريق اسكندرية أكتوبر وحتى طريق الواحات حيث يعد من أكثر الطرق حيوية بالمدينة وتجنبا لوقوع الحوادث بسبب السرعة الزائدة للسيارات.

وقال المهندس عادل سعيد النجار رئيس جهاز مدينة ٦أكتوبر، إنه بناءا على التنسيق وتوصيات الادارة العامه لمرور الجيزة بضرورة عمل مطبات صناعية للحد من الحوادث الناتجة عن السلوك الخاطئ للسرعة المفرطة لبعض مستخدمي الطريق وقد سبق وتم عمل رادارات للسرعة بنفس الطريق والتي لم تحد من حوادث السير بنفس الطريق ولذلك تقرر تنفيذ مطبات صناعية بعدد من المداخل وتقطاعات الدورانات للخلف.

وأكد رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر أن الأعمال الجارى تنفيذها ستساهم بشكل كبير في تقليل نسب وقوع الحوادث والتي ترجع في المقام الأول للسرعة الزائدة ولإلزام السيارات بتهدئة سرعتها بطريق وصلة دهشور الشمالية من بوابة رسوم طريق اسكندرية أكتوبر وحتى طريق الواحات.

وأهاب رئيس جهاز مدينة ٦أكتوبر مستخدمي الطريق الحذر والالتزام بتعليمات الادارة العامه للمرور حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة لتحقيق الأمان والطمأنينة للمواطنين.