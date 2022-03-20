الربيع بكرة.. الأرصاد: أجواء شتوية هذا الأسبوع (توقعات بأمطار)

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم يكون الطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، لافتة إلى أن اليوم آخر أيام الشتاء.

وأضافت غانم لمصراوي، أن الأجواء الشتوية مستمرة خلال هذا الأسبوع، وتكون درجات الحرارة على القاهرة وبعض المحافظات 16 و17 درجة مئوية.

وأوضحت أنه يوجد نشاط للرياح في بعض الأيام يمكن أن تصل سرعتها من ٣٠ إلى ٥٠ كيلومتر في الساعة، حيث تتسبب الرياح في زيادة الشعور بالبرد حيث نشعر بدرجة الحرارة أقل من الدرجة الحقيقة بحوالي ثلاث درجات.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن أكثر المناطق التي ستشهد سقوط أمطار خفيف إلى متوسط هي السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، لكنها أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.