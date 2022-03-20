الصحة تحذر من 7 أمراض تصيب الفم.. وهذا السبب
كتب - أحمد جمعة:
حذرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، من 7 أمراض تصيب الفم.
ونشرت الوزارة قائمة الأمراض كالتالي:
- تسوس الأسنان: يحدث عندما يحول الغشاء الأحيائي الجرثومي (اللويحة) السكريات في الأطعمة والمشروبات إلى أحماض تتسبب في تآكل مينا الأسنان بمرور الوقت
- دواعم الأسنان (اللثة): هو مرض يصيب الأنسجة التي تحيط وتدعم الأسنان وغالبا ما يظهر في شكل نزيف أو تورم في اللثة (التهاب اللثة) ويسبب آلام، وتنتج عنه في بعض الأحيان رائحة كريهة
- فقدان الأسنان: يعد مرضا تسوس الأسنان ودواعم الأسنان أهم أسباب فقدان الأسنان (ينتشر فقدان الأسنان أكثر بين المسنين)
- سرطان الفم: يشمل سرطان الفم لسرطان الشفاه والسرطانات التي تصيب جميع المواقع الفرعية من تجويف الفم، والبلعوم الفموي وهو منتشر أكثر عند الرجال المسنين
- أعراض الفم المتصلة بعدوى فيروس الإيدز: وتشمل العدوى الفطرية أو الجرثومية أو الفيروسية، ويترتب علم آفات الفم المتصلة بعدوى فيروس الإيدز الألم وعدم الراحة وجفاف الفم وصعوبات في تناول الطعام.
-رضوح الفم والأسنان: عبارة عن إصابة في الأسنان أو في الأنسجة الصلبة أو الرخوة داخل الفم وتجويف الفم وحوليهما
- آكلة الفم: يصيب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و6 سنوات الذين يعانون من سوء التغذية والأمراض المعدية وضعف في أجهزتهم المناعية.
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