الصحة تحذر من 7 أمراض تصيب الفم.. وهذا السبب

كتب - أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، من 7 أمراض تصيب الفم.

ونشرت الوزارة قائمة الأمراض كالتالي:

- تسوس الأسنان: يحدث عندما يحول الغشاء الأحيائي الجرثومي (اللويحة) السكريات في الأطعمة والمشروبات إلى أحماض تتسبب في تآكل مينا الأسنان بمرور الوقت

- دواعم الأسنان (اللثة): هو مرض يصيب الأنسجة التي تحيط وتدعم الأسنان وغالبا ما يظهر في شكل نزيف أو تورم في اللثة (التهاب اللثة) ويسبب آلام، وتنتج عنه في بعض الأحيان رائحة كريهة

- فقدان الأسنان: يعد مرضا تسوس الأسنان ودواعم الأسنان أهم أسباب فقدان الأسنان (ينتشر فقدان الأسنان أكثر بين المسنين)

- سرطان الفم: يشمل سرطان الفم لسرطان الشفاه والسرطانات التي تصيب جميع المواقع الفرعية من تجويف الفم، والبلعوم الفموي وهو منتشر أكثر عند الرجال المسنين

- أعراض الفم المتصلة بعدوى فيروس الإيدز: وتشمل العدوى الفطرية أو الجرثومية أو الفيروسية، ويترتب علم آفات الفم المتصلة بعدوى فيروس الإيدز الألم وعدم الراحة وجفاف الفم وصعوبات في تناول الطعام.

-رضوح الفم والأسنان: عبارة عن إصابة في الأسنان أو في الأنسجة الصلبة أو الرخوة داخل الفم وتجويف الفم وحوليهما