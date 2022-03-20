تنفيذ فوري وعقاب.. وزير الإسكان يكشف عن حالة واحدة مرخص لها بالبناء حاليًّا

كتب- نشأت علي:

حدد المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، حالة واحدة لرخص البناء، التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، وهي التي استوفت شروط البناء من حيث الأكواد وأماكن انتظار السيارات .

جاء ذلك خلال مشاركة الجزار، أمس السبت، في الجلسة الختامية للمنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن، تعقيبًا على شكاوى النواب من منع المواطنين الذين يحملون رخصة من البناء .

وقال الوزير: من حصل على رخصة بناء استوفت جميع الاشتراطات التي نُص عليها يتم تنفيذها فورًا؛ وهو ما تم الاتفاق عليه مع المحافظين.

وأضاف الجزار أن مَن يحمل رخصة بناء ولم يستوفِ شروط تراخيص البناء، فلن يتم السماح لأصحابها بالبناء وستتم معاقبة مَن قام باستخراجه من موظفي المحليات .

وكان وزير الإسكان قال إن الحكومة بصدد إعداد قانون جديد متعلق بالتصالح في مخالفات البناء، ليعالج بعض القصور الموجودة في القانون الحالي .

جاء ذلك خلال المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن، تعقيبًا على مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بحل عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب قانون التصالح .

وقال وزير الإسكان: عقدنا عدة اجتماعات مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان، للتغلب على المشكلات التي تواجه المواطنين.

وأكد الوزير أن القانون الجديد سيعالج موقف التصالح لـ4 حالات؛ الحالة الأولى هي من تقدم للتصالح ولم تطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، أما الحالة الثانية فتنطبق على مَن لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح .

وأشار الجزار إلى أن الحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة؛ خصوصًا في ما يتعلق بالدور الزيادة، مؤكدًا أن الحالة الرابعة هي لمَن سيرتكب مخالفة بعد ذلك .