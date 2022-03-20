وزير الإسكان يعتمد 75 فدانا بالساحل الشمالي لإقامة مشروع عمراني متكامل

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمي في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 1012 لسنة 2022.

ونص القرار على، اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 75.15 فدانا الكائنة قبلي طريق إسكندرية مطروح الساحلي الكم 56 بقطاع الحمام والعلمين بالساحل الشمالي الغربي المخصصة لشركة عمران مصر للتنمية العقارية لإقامة مشروع عمراني متكامل.

وجاءت باقي تفاصيل القرار على النحو التالي: