الترامادول والحشيش الأبرز.. الصحة تكشف آخر مستجدات علاج الموظفين المتعاطين

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة راغدة الجميل، مدير إدارة علاج الإدمان بأمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة، عن آخر مستجدات علاج الموظفين متعاطي المواد المخدرة.

يأتي ذلك بعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات منتصف ديسمبر الماضي، على موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وقالت الجميل في تصريحات لمصراوي، إنه "من شهر يونيو الماضي مع الإعلان عن التمهيد لتطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي، لاحظنا زيادة أعداد الموظفين الراغبين في العلاج، ونعرفهم من البيانات الخاصة بهم لكنها تظل سريّة".

وأشارت إلى تزايد الحالات المترددة لطلب العلاج بالعيادات الخارجية لمستشفيات أمانة الصحة النفسية، بشكل كبير، بما يتجاوز 3 أضعاف النسبة المعتادة للمترددين.

وأضافت: "مع بداية تنفيذ القانون، وانتشار الحملات على الجهات الرسمية، وظهور عينات إيجابية لبعض الموظفين واتخاذ إجراءات عقابية حيالهم، بدأ تحرك من الموظفين نحو معرفة طرق العلاج، والاستفسارات المتعلقة بذلك، بما فيها مدى سريتها وحماية بياناتهم".

وأوضحت الجميل أنه جرى تنفيذ آليات لضمان حصول الموظف على العلاج المناسب لحالته، متابعة: "نفتحله ملف ونضع خطة علاجية، ومدى تطلب الأمر حجزه داخل المستشفى أو تردد بمواعيد محددة على العيادات بما يتناسب مع طبيعة عمله".

وعن أكثر أنواع المخدرات شيوعا بين الموظفين، أشارت مدير إدارة علاج الإدمان إلى أن الترامادول والحشيش على رأس القائمة، ثم بنسبة أقل الهيروين.

كانت وزارة التضامن شددت على تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات منذ منتصف ديسمبر، لكنها تعهدت بمساعدة الموظفين الراغبين في العلاج والمساعدة في الإقلاع.

وأوضحت أن أي موظف يتعاطى المواد المخدرة حال تقدمه للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن 16023، سيتم علاجه في سرية تامة، دون مساءلة قانونية، مع توفير كل الخدمات العلاجية مجانا، طالما أنه تقدم طواعية للعلاج.