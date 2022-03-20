الجيزة: إيقاف مصنع "سناكس" يضم 45 طن زيوت وذرة ودقيق وسكر فاسد- فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية ومباحث التموين والجهات المعنية بمواصلة مجهودات تمشيط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار جهود محافظة الجيزة المبذولة لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من التلاعب والغش التجاري.

وتمكنت محافظة الجيزة من خلال مباحث التموين ومديرية التموين والتجارة، من إيقاف مصنع لتصنيع المقرمشات (السناكس) غير مرخص وبحوزته منتجات مجهولة المصدر ومغشوشه وغير صالحة للاستخدام الآدمي تحدث ضررا جسيما بصحة المواطنين وذلك قبل طرحها بالأسواق بقصد تحقيق أرباحا طائلة.

وشملت المضبوطات، ٤٥ طن ضمت ١٠ تنك زيت طعام زنة الواحد ١٠٠٠كجم و٥٠٠ شيكارة ذرة مجروشة زنة الواحدة ٥٠ كجم و ٣٠٠ كرتونة معبأة سناكس بطعم الجبنة زنة الواحدة ٥ كجم و ٢٥٠ كرتونة معبأة سناكس بطعم الشطة زنة الواحدة ٥ كجم و ١٠٠ جوال دقيق فاخر زنة الواحدة ٥٠ كجم و ٧٠ جوال ملح زنة الواحدة ٢٥ كجم و ٢٠ جوال سكر زنة الواحدة ٥٠ كجم وجميعهم المضبوطات مجهولة المصدر وبدون فواتير.