مصدر بالتضامن: الأم المثالية على الجمهورية من محافظة الشرقية

كتب- محمد سامي:

تعقد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2022 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية، المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، حيث قامت كل لجنة فرعية بالمحافظة، بمراجعة أوراق المتقدمات للمسابقة ممن انطبقت عليهن شروط الترشح، للمفاضلة بينهن واختيار متقدمتين من كل محافظة، وإرسالها للجنة العليا في وزارة التضامن بالقاهرة، والتى بدورها تحدد المتسابقة الفائرة على مستوى المحافظة والأم المثالية على مستوى الجمهورية.

وقال مصدر داخل الوزارة، إن الفائزة بلقب الأم المثالية، سيدة من محافظة الشرقية، لديها 3 أبناء أطباء، وحالتها الاجتماعية أرملة.

وتضمنت شروط اختيار الأم المثالية لهذا العام، ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء فقط، واستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان، وبحد أقصي 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل علي مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويستثني الابن المعاق ذهنيًا وغير القابل للتعلم.

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