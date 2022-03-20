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بعد 48 ساعة.. وزير التموين: سعر الرغيف السياحي سيعود كما كان قبل الحرب الروسية الأوكرانية

12:05 ص الأحد 20 مارس 2022
بعد 48 ساعة.. وزير التموين: سعر الرغيف السياحي سيعود كما كان قبل الحرب الروسية الأوكرانية

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(مصراوي):

قال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إن سوق القمح سوق حر، والتجار الكبار في مصر قرروا أن يرفعوا الأسعار عن الأسعار العالمية.

وأضاف الوزير في تصريحات للإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج الحكاية، أن سعر الطن الدقيق كان 8600 جنيه، لكنه ارتفع إلى 12 ألف جنيه.

وأوضح الوزير، أن سعر الرغيف السياحي سيعود كما كان قبل الحرب الروسية الأوكرانية بعد 48 ساعة، موضحًا أن الدولة ستدخل لبيع الدقيق لمخابز السياحية.

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