"أبليكيشن النواب" بين الفرحة والصدمة.. كواليس تعليقات الأعضاء بشأن عرض وزير المجالس النيابية

مصراوي:

عرض المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن بمدينة الغردقة أبليكيشن نيابي جديد "تواصل"، وهو تطبيق ستتم إضافته على التابلت الخاص بالأعضاء ليكون حلقة الوصل بين الحكومة والأعضاء والمواطن، خصوصاً في ما يتعلق بطلبات المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار انتقال الوزارات والمجلس إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ وهي العاصمة التي ستكون بلا أوراق وستكون كل التعاملات بشكل إلكتروني في ضوء التحول الرقمي.

وأكد وزير المجالس النيابية أن فلسفة التحول الرقمي للوزارة والتنسيق بشأن أداء مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بشكل رقمي دون استخدام أي أوراق، بينما أتاح لممثلي الوزارة عرض كب تفاصيل الأبليكيشن الجديد والذي من خلاله سيكون كل التعاملات النيابية بين المجلسين والحكومة وأيضًا مع المواطن؛ حيث يستطيع النائب استقبال كل طلبات المواطنين من خلال هذا الإبليكيشن الذي سيتم إضافته على التاب وإتاحته للمواطنين أيضًا عبر شبكة الإنترنت.

وأشار ممثلو الحكومة الذين حضروا مع الوزير لشرح الفكرة أمام النواب بالمنتدى، إلى أن هذه الخطوة ستقضي على استخدام الأوراق بشكل نهائي بالحياة النيابية، وستكون سبيلاً رقمياً لإنهاء كل طلبات النواب مع الحكومة ومتابعة من الحكومة لكل الطلبات ومن ثم تقييم أداء الجهات التي تتعامل معها النواب للقضاء أيضًا على الردود الروتينية وعدم الرد على طلبات النواب.

وبدأت تساؤلات النواب وعرضهم المشكلات التي تواجههم في مسألة طلبات المواطنين من النواب ومن ثم من الحكومة.

وطالبت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وهي فقط التي تحدثت من مجلس النواب عن هذه الأزمة، الوزيرَ بأن يحدد الطلب الذي يقوم العضو بإرساله إليه في موضوع يخص المواطن.

وأوضحت البيومي أن هناك بعض المواطنين يكتب أكثر من طلب للنواب بشأن إجراءات معينة يحتاج إليها من النائب، وبالتالي تتكرر الطلبات وتعود من الوزارات بنفس التأشيرة ولا يوجد بها تغيير.

وطالبت البيومي الوزير فؤاد بأن الطلب الذي يأتي من نائب واحد ويتم البت فيه لصالح هذا النائب ولا ينظر إلى أي طلبات أخرى يقدمها المواطن لنواب آخرين؛ لأن ذلك مضيعة للوقت والجهد في الوقت الذي ربما تكون فيه أزمة المواطن لا يوجد لها حل عند الحكومة.

وأشادت النائبة باقتراح الوزير علاء فؤاد بشأن الأبليكيشن، مؤكدةً أنه سيكون نقلة نوعية في هذا العمل.

وشددت البيومي على ضرورة أن يتم ومن خلال هذا السيستم معرفة طلب النائب بمجرد كتابة اسم المواطن أو النائب للعمل على توفير الوقت واستغلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة .

وقالت البيومي في تعليقها على ذلك، لـ"مصراوي"، إن هذا الأمر جيد جداً؛ ولكن يحتاج إلى وقت وجهد كبير ويجب العمل عليه من الآن، مطالبةً بإجراء تدريبات للنواب على استخدام هذا الأمر.

ونوهت النائبة بأن تجربة هذا الأبليكيشن في الحياة النيابية لمصر تمثل نقلة تكنولوجية وحضارية، مؤكدة أن الأمر ليس صعباً ولكنه ليس سهلاً أيضاً حيث يوجد بعض النواب لا يستخدمون التابلت حتى اليوم.

وأبدى النائب محمود بكري، على صعيد مجلس الشيوخ، تساؤلاً بشأن الأبليكيشن، مؤكداً أن الردود تكون دائماً روتينية من الحكومة ولا بد من مواجهة هذا الأمر.

وعقب عليه الوزير بالتأكيد أن الأبليكيشن لن يلغي لقاءات النواب بممثلي الحكومة والوزراء بشكل دائم وفق المواعيد المقررة.

وشدد وزير شؤون المجالس النيابية على أن الدولة الآن تواكب كل التطورات التكنولوجية الحديثة تسهيلاً على المواطنين وكل العاملين بمؤسسات الدولة من أجل تقديم خدمة جيدة وتسهل المعاناة على المواطنين .

وكان الوزير يتحدث عن هذا التحول الرقمي منذ شهر أغسطس الماضي، ويبدو أن هذا المنتدى جعله فرصة للحديث مباشرة مع النواب بشأن هذا التحول واستخدام الأبليكيشن.

ورأى فؤاد أن هناك برتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات لإنشاء تطبيق جديد يسمح لنواب المجالس النيابية بالتواصل مع أهالي دائرتهم وتلبية خدماتهم عبر أبليكيشن، يسهل تقديم الخدمة بأسرع وقت ممكن وسيكون له 3 أطراف؛ المواطن والنائب والحكومة في كل محافظة.

ولفت فؤاد إلى أن آلية عمل الأبليكيشن الخاص باستقبال طلبات المواطن وتزكيتها سهلة جداً عن الوقت الحالي، والتي تتم من خلال الكتابة وتوجيهها لكل وزارة بمكتب الاتصال السياسي؛ حيث إن الخدمة في الأبليكيشن الجديد ستمر بمراحل قصيرة وسهلة جداً، حيث سيكون لكل نائب صفحة على الأبليكيشن من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ.

ويبدو أن هذا الأمر أسعد نواب وصدم آخرين نظراً لصعوبة التعامل مع التكنولوجيا الجديدة من قِبل بعض النواب، رغم أن ذلك سيكون هو لغة الحياة القادمة.

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