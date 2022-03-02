"شباب النواب" تطالب بحصر كامل لجميع بيوت الشباب علي مستوى الجمهورية

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة بإجراء حصر شامل وإعداد ملف كامل عن جميع بيوت الشباب، على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة الشباب، لتفقد بيت شباب سوهاج، بناء على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد لبيب وذلك بمشاركة الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب، ملف عدد الأسرة ونسبة الإشغالات.

وكشفت لجنة الشباب، عن توقف أعمال الصيانة ببيت شباب سوهاج منذ 5 سنوات، وهو الأمر الذي دفع الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب للانفعال على مسؤولي بيت الشباب، مطالبًا بالاهتمام بأعمال الصيانة والعمل على تطويره.

وقال الدكتور محمود حسين، إن عدم الاهتمام ببيت الشباب بمثابة إهدار لثروات الشباب، مطالبًا مسؤولي وزارة الشباب بمد اللجنة بملف كامل عن جميع مراكز الشباب، ونسبة الإشغالات فيها ومواعيد اجراء الصيانة، وهل تحقق أرباح مالية أم خسائر.

وانتقد النائب أحمد الشناوي، العرض الذي قام به مسؤولي بيت شباب سوهاج واصفا ذلك بعدم الأمانة في العرض، كما طالب النائب أسامة عبدالعاطي، استعانة القائمين على بيت الشباب، بالمتخصصين في الإدارة الفندقية وذلك لتعظيم الموارد خاصة أن المكان مؤهل لجذب العديد من النزلاء.

وطرح النائب محمد لبيب، مشكلة انتهاء تراخيص بيت شباب سوهاج منذ 5 سنوات، وأن الأرض المقام عليها بيت شباب سوهاج، تابعة للمحافظة بحق الانتفاع مقابل إيجار أسمي يصب قيمته واحد جنيه.

من جانبه قال الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية المنشآت الشبابية، إنه فيما يتعلق بترخيص بيت الشباب، لابد أن تقوم إدارة البيت بسداد المديونيات المتأخرة المتعلقة بالايجار، ثم تقوم بعدها بتقديم طلب للوزارة لتقوم بعدها بمخاطبة محافظ سوهاج للانتهاء من إجراءات التخصيص.

وبدورها قالت إيمان عبدالجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب، إن الوزارة أبوي اهتمام كبير ببيوت الشباب، وانفقت ما يقرب من 100 مليون جنيه على تطويرها خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى أن بيوت الشباب تتبع جمعيات أهلية حاصلة على ترخيص من وزارة الشباب، وتتولى الوزارة مراقبتها والإشراف عليها.

ويضم وفد لجنة الشباب الذي يتفقد عدد من الهيئات الشبابية بمحافظة سوهاج كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة وتامر الجيزاوي وعماد سعيد بالأمانة العامة لمجلس النواب .