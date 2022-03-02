هنرجع للأجواء الشتوية تاني.. الأرصاد تكشف تفاصيل تقلبات جوية جديدة

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الخميس وبعد غد الجمعة، بالتزامن مع حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد حالياً.

وأوضحت منار لمصراوي، أنه اعتبارا من غد الخميس 3 مارس 2022، تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 لـ 7 درجات على أغلب مناطق الجمهورية، ويكون شديد البرودة خلال ساعات اللليل، متابعة:"هنرجع للأجواء الشتوية تاني ".

وأشارت إلى أن الحرارة غدا الخميس تسجل 20 درجة على القاهرة الكبرى، مع نشاط للرياح كافة مناطق الجمهورية، وهذا النشاط يزيد من الإحساس أكثر بانخفاض درجات الحرارة، وعودة فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، على أن تشهد البلاد انخفاضا آخر في درجات الحرارة يوم الجمعة، لتبلغ درجات الحرارة 19 درجة على القاهرة الكبرى.

ونصحت منار المواطنين، بعدم تخفيف الملابس، أو عدم الانخداع بفترات الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال فترة النهار أو الطقس الدافئ، كون الطقس مع دخول ساعات الليل شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية، متابعة:"لذا ننصح باستمرار ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة النهار والليل على الأقل حتى انتهاء فصل الشتاء".

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