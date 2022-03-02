مدير معهد أمراض النباتات يتفقد الحالة المرضية للذهب الأصفر بكفر الشيخ

كتب-أحمد مسعد:

تفقد الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من قيادات وباحثي المعهد زراعات محصول القمح لعدد من المزارعين فى محافظة كفر الشيخ.

وقال مدير المعهد، إن ذلك يأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة من معهد بحوث أمراض النباتات لمحصول القمح، بناءاً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأكد خليل أن الحالة العامة لمحصول القمح هذا الموسم جيدة ومبشرة، لافتا إلى أهمية زراعة الأصناف الموصى بزراعتها فى الوجه البحرى وذلك طبقا للسياسة الصنفية للوزارة وعدم مخالفة هذه السياسة الصنفية لحماية نباتات القمح من الأمراض خاصة مرض الصدأ الأصفر وذلك للحصول على أعلى إنتاجية وتقليل الكمية المستوردة خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها بعض الدول المصدرة للقمح.

وتفقد وفد المعهد، تجارب قسم بحوث أمراض القمح التابعة لمعهدي الأمراض والمحاصيل، فضلا عن تفقد صوبة أمراض القمح بالمحطة، وصوبة أمراض الأرز، وتجارب المحاصيل الشتوية بالمحطة، وأشاد بالأداء ودقة التنفيذ والنتائج الجيدة التي تساهم فى حل المشاكل المرضية على هذه المحاصيل ومن ثم تعود على المزارع برفع الإنتاجية.

وعقد مدير المعهد اجتماع مع باحثي المعهد بالمحطة، وأكد على ضرورة بذل مزيد من الجهد فى العمل للإرتقاء بمستوى البحوث وضرورة تنفيذ البحوث التطبيقية ذات المردود المباشر على زيادة الإنتاجية للمحاصيل المختلفة.ش