بعد وفاة نائبين في أقل من شهرين.. كيف أصبح شكل كوتة الصحفيين بمجلس الشيوخ؟

كتب- مصراوي:

فقدت الجماعة الصحفية خلال أقل من شهرين العديد من أبناء المهنة في عدد من مجالات صاحبة الجلالة وفي العديد من القطاعات سواء بالمؤسسات الصحفية أو مؤسسات الدولة في مختلف السلطات.

وفقد السلطة التشريعية وتحديدًا في غرفتها مجلس الشيوخ، أحد الصحفيين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية الذي ضم 100 شخصية تم تعيينها عقب عودة المجلس إلى الحياة النيابية مرة أخرى طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، النائب الصحفي محمود الكردوسي.

وتحرص الدولة دائما على وضع تمثيل للشخصيات الصحفية في مختلف القطاعات وبمختلف التوجهات داخل أروقة المؤسسات وخصوصا المؤسسات السياسية النيابية.

وأعلن وكيل مجلس الشيوخ النائب بهاء الدين أبوشقة خلال الجلسة العامة الاثنين خلو مقعد النائب الراحل الكردوسي "المعين" عقب وصول إخطار وزارة الداخلية بوفاة النائب المذكور.

وفي 16 يناير الماضي، أعلن المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلو مقعد النائب الراحل إبراهيم حجازى والذى وافته المنية أيضا مع بداية العام الميلادي الجديد 2022.

وجاء الإعلان أيضا بناء على الإخطار المرسل من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بوفاة المغفور له إبراهيم حجازى عضو المجلس المعين بقرار من رئيس الجمهورية رقم ٥٩٠ لسنة ٢٠٢٠.

وحينها، في الجلسة ذاتها، افتتح مجلس الشيوخ جلسته بالوقوف دقيقة حدادا على وفاة إبراهيم حجازي حيث قال رئيس المجلس "أنعي أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة وهو الإعلامي البارز والحاصل على جائزة مصطفى أمين وعلى أمين للصحافة .

وأضاف خلال الجلسة العامة"النائب أسس الأهرام الرياضي وقدم الفقيد الغالي عددا من البرامج الرياضية ومن خلال رئاسة لجنة الشباب والرياضة واصل عطاءه للوطن وأدى رسالته البرلمانية على أكمل وجه وإنا لله وإنا إليه راجعون وقال رئيس الشيوخ.

ونعى الأعضاء حجازي قال عبد العزيز النحاس، إن النائب إبراهيم حجازى أحد من نشروا الوعي ضد الإرهاب وكان وطنيا.

ونعى رئيس حزب التجمع النائب سيد عبد العال النائب قائلا : "أحد من واجهوا الإرهاب بالفكر والكلمة والرأى".

كما نعى المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية النائب إبراهيم حجازى وقال خلال الجلسة العامة: "ننعى أحد رموز حرب أكتوبر وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الأمر ذاته، حدث مع النائب الكردوسي خلال الجلسة العامة الأحد الماضي.

وفقا للمادة 30 من قانون مجلس الشيوخ، فإنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

وجرى تعيين الكاتبين الصحفييم الراحلين ، بقرار أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيينه نائبا بمجلس الشيوخ، ضمن قائمة الـ 100 المعينين بالمجلس، بفئة الكتاب والشخصيات العامة.

وضمت قائمة المعينين في مجلس الشيوخ، مجموعة من رموز العمل الإعلامي والصحفي المعروفين بمواقفهم الوطنية الداعمة لمؤسسات الدولة في مواجهة المؤامرات الخارجية، وهم عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق، محمود مسلم رئيس تحرير صحيفة الوطن، عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، محمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضي، إبراهيم حجازى الكاتب الصحفى بالأهرام، محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن وإبراهيم أبو كيلة، رئيس تحرير كتاب الجمهورية ورئيس تحرير جريدة الرأى للشعب.