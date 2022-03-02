فهد الراجحي يحاول التنبؤ بمستقبل الفن في عصر الميتا فيروس

كتب- مصراوي:

صدر حديثا كتاب "مستقبل الفن والميتا فيروس"، للفنان فهد الراجحي عن دار تكوين للنشر والتوزيع.

وأكد "الراجحي"، في كتابه أن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تساعد الفنانين على الوصول إلى جمهور أوسع حتى في أبعد مناطق العالم، حيث لا تفصل المشاهد عن شراء الأعمال الفنية في أي من المزادات عبر الإنترنت سوى نقرة واحدة.

وجاء في كتاب الفنان فهد الراجحي، أن الفنانين المعاصرين ينتهجون نهجًا بارعًا وبشكل متزايد تجاه أحدث التقنيات، حيث يدمجونها في ممارساتهم الفنية، فيجربون بشغف، الذكاء الاصطناعي‏‭ ‬وكذلك ‬الواقع ‬الافتراضي ‬وعلم ‬الأحياء، ‬و‬علم ‬البيئة ‬والفن ‬الحيوي، ‬وفن ‬الألعاب، ‬وفن ‬التطبيقات، ‬ورسم ‬الخرائط ‬ثلاثية ‬الأبعاد‬، وغيرها، ‬ومع ‬ذلك، ‬لا ‬تزال ‬الوسائط ‬التقليدية، ‬مثل ‬الرسم ‬والنحت ‬تتمتع ‬بشعبية ‬ملحوظة ‬إلى ‬حد ‬ما ‬بين ‬الجماهير ‬التي ‬تتوق ‬إلى ‬التفاعل ‬مع ‬عمل ‬فني ‬مادي ‬وملموس، ‬مما ‬يوفر ‬تجربة ‬حية ‬تخضع ‬للحواس، ‬بدلاً ‬من ‬الإحساس ‬بالملل ‬الذي ‬يخلقه ‬التحديق ‬المستمر ‬في ‬شاشة ‬الهاتف ‬أو ‬شاشات ‬الكمبيوتر.

وأكد أن الميتا فيرس هو مكان افتراضي الناس يمكن أن تزوره، وهو مثل لعبة ندخل فيها كالألعاب الأون لاين، ولكن التفاعلات التى تحدث داخله لا علاقة له باللعب، وإنما له علاقة بشراء منتج معين أو الذهاب لمول أو لمكان معين، أو تعلم شيء ما".

وتساءل "الراجحي"، عن أي نوع من الأشكال الفنية غير المسبوقة سيظهر في النصف الأخير من القرن الحادي والعشرين؟.. ماذا سيفعل الفنانون في الواقع؟ مشيرا إلى أنه للإجابة عن هذه الأسئلة، يلزم أن نرتقي إلى مستوى التحدي، ونحاول التنبؤ بمستقبل الفن.