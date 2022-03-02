"الطيران المدني" تنظم ندوة حول "أثر إدارة التميز على الأداء الاستراتيجي"

كتب- محمد عبيد:

نظمت وزارة الطيران المدني ندوة تحت عنوان " أثر إدارة التميز على الأداء الاستراتيجي"، تحت رعاية الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وتهدف الندوة إلى توضيح النظم والمفاهيم الأساسية لإدارة التميز، كونها نهج يتحتم تطبيقه على كافة دول العالم في ضوء نظام ممنهج لبيئة العمل داخل المنظومة، واستغلال الكوادر البشرية وتأهيلها من أجل تحقيق التميز الحكومي، وذلك لتعزيز نظم الجودة الشاملة، ونشر ثقافة التميز في الأداء المؤسسي ودعم الجهود المبذولة لتطبيق، وتبني المعايير العالمية داخل قطاع الطيران المدني، لمواكبة التطور العالمى فى صناعة الطيران المدني.

وناقشت الندوة عددًا من المحاور المهمة، التي تُبرز أهمية التميز المؤسسي وأثره في رفع مستوى الأداء، ومدى فاعلية التخطيط الاستراتيجي ودوره في رفع جودة النتائج، إضافة إلى الدور المحوري للتميز المؤسسي في استدامة الأعمال والنتائج، علاوةً على الإسهام الفاعل للتميز المؤسسي بتطبيق أفضل الممارسات والنماذج الابتكارية في تحقيق أهداف ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وخلال الندوة تم مناقشة تغير الفكر الثقافى للعاملين، واستغلال الموارد البشرية من خلال الإدارة الاستراتيجية الرامية إلى التمكين، وبناء القدرات وفقًا لأفضل المعايير العالمية وتعزيز القيم المؤسسية لدى القطاعات والإدارات المختلفة، والإسهام في تحقيق رسالتها الهادفة لتلبية احتياجات ومتطلبات العميل بكفاءة وموثوقية وبأقل تكلفة ممكنة وأعلى مردود اقتصادي اتساقا مع تطبيق نظم الجودة الشاملة.

جاءت الندوة في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالتطوير المؤسسي ، وانتقال الجهاز الحكومي للدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والاتجاه نحو التحول الرقمي وتعزيز تكنولوجيا المعلومات في الخدمات المقدمة ، وصولًا لأعلى مستويات الجودة من خلال تفعيل التميز المؤسسي في مختلف القطاعات.

شارك في الندوة الدكتورة أميرة السيد أحمد مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور هاشم محمد استشارى نظم الجودة والتميز المؤسسي، وهاشم أبو صالح مدير عام الإدارة العامة لتنمية المواهب، ولفيف من العاملين من وزارة الطيران المدني.