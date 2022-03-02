"البحوث الإسلامية" يعلن موعد ومكان عقد الاختبارات الشفوية لاختيار مبعوثي رمضان للخارج

كتب - محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، عقد الاختبارات الشفوية لمن اجتازوا التحريري من وعاظ الأزهر الشريف في مسابقة ابتعاث رمضان للعام الحالي، الاثنين المقبل، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر الساعة ١١ صباحًا.

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن لجنة الاختبارات الشفوية تتكون من نخبة من المتخصصين من أساتذة وعمداء كليات جامعة الأزهر، وذلك لاختيار أكفأ المتقدمين من الوعاظ؛ لتمثيل الأزهر الشريف في مختلف دول العالم، طوال شهر رمضان المبارك.

وأضاف عيّاد في بيان له، الأربعاء، أن مبعوث الأزهر الشريف لابد أن يكون على قدر عال من الثقافة والمعرفة ويتوافر لديه المهارات اللازمة لهذه المهمة، حيث إنه يمثل المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

وأوضح أن لجان الاختبارات الشفوية يشارك فيها أساتذة من جامعة الأزهر، لتحقيق الشفافية الكاملة في اختيار أفضل المتقدمين وأكفائهم.

ويمكن للمتقدمين للمسابقة ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية التعرف على أسمائهم من خلال الدخول على بوابة الأزهر عبر الرابط الآتي:اضغط هنا