150 طنًا.. "الرجل الخارق" ينجح في شد مترو الأنفاق لمسافة 10 أمتار - صور

"شاهد على الدبلوماسية" يكشف "كواليس التآمر على مصر بعد هزيمة 67" في

كتب - أسامة علي:

تمكن أشرف كابونجا، المعروف إعلاميا بالرجل الخارق، والمصنف كأقوى رجل في العالم بموسوعة جينيس العالمية، من سحب مترو الأنفاق بذراعيه داخل إحدى ورش شبرا الخيمة، الأربعاء.

ونجح كابونجا، في سحب ٤ عربات قطار المترو بوزن ١٥٠ طن في مسافة من ٨ لـ١٠ متر.

ويسعى كابونجا إلى سحب قطار مترو كاملا بوزن ٣٠٠ طن خلال الفترة المقبلة، بعدما نجح في كسر الرقم القياسى الأسترالى الذي سجله أحد الأشخاص بسحبه 204 أطنان عام 2021 .

ويعد أشرف كابونجا، مؤسس أول فريق للمصارعة الحرة للمحترفين في مصر والعالم العربي EWR،

وكان كابونجا، أعلن موافقة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على طلبه بشد مترو الأنفاق بحبل، في محاولة منه لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.