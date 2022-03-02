مياه الجيزة: قطع الخدمة عن مناطق بالمحافظة لمدة ٦ ساعات في هذا الموعد

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن المناطق التالية: ( المنيب - القصبجي - العمرانية الشرقية - شارع البحر الأعظم - شارع ربيع الجيزي - ساقية مكي - ميدان الجيزة) وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر ليلاً يوم الجمعة الموافق ٤/ ٣/ ٢٠٢٢ وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق ٥ /٣ / ٢٠٢٢.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلي أعمال إحلال وتجديد طلمبات بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأعلنت الشركة، توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.