"الشؤون الإسلامية" بالسعودية تفوز بجائزة الشرق الأوسط الـ 27 لتميز الحكومة في المحتوى الإلكتروني

كتب - محمود مصطفى:

حصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، على جائزة الشرق الأوسط 27 لتميز الحكومة والمدن الذكية، في فئة تميز المحتوى الإلكتروني الذكي، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الـ 27 للحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 28 فبراير حتى 2 مارس 2022م، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وتم التكريم و تسليم الجائزة خلال الحفل الخطابي الذي أقيم، الأربعاء، بحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عضو المجلس التنفيذي، مدير معهد جائزة الشرق الأوسط علي محمد الكمالي، وممثلين عن الوزرات والأجهزة الحكومية بدول الخليجي العربي .

وتسلمت الجائزة نيابة عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وكيلة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي المكلفة، الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم، وسط إشادة وتنويهات من كافة الوفود المشاركة .

ونوه الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم وتسخير التقنية الحديثة في إيصال الخدمات الالكترونية كي ينعم ضيوف الرحمن بخدمات متكاملة وفق مستهدفات رؤية 2030,

وأشاد " القاسمي " بالمشاريع التقنية التي تقدمت بها وزارة الشؤون الإسلامية والتي حصدت الجائزة، لافتاً إلى أنها تساهم في خدمة المسلمين لمعرفة مناسك الحج والعمرة ونشر منهج الوسطية والاعتدال الذي تتبناه السعودية وبقوة وتشكر عليه.

وهنأ القاسمي، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والعاملين بالوزارة بنيل الجائزة التي وصفها بالمستحقة وبجداره نظير تميز المحتوى وخدمة لميار ونصف المليار مسلم حول العالم.

من جانبها، أكدت وكيلة وزارة الشؤون الإسلامية للتخطيط والتحول الرقمي، أن الوزارة عملت على بلورة مشاريع ومستهدفات الرؤية لتحقيق رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين وإيصال صحيح الدين عبر التقنية مواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة بالمملكة التي تبذل الغالي والنفيس لخدمة المسلمين بالعالم.

ونوهت " القاسم " بالدعم المتواصل والمتابعة الدؤوبة من الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، لكافة أعمال وبرامج الوزارة لاسيما ما يتعلق بجانب التقنية والتحول الرقمي والذي قطفت الوزارة ثمرة من ثماره بنيل الجائزة.

الجدير بالذكر، أن جائزة الشرق الأوسط تقدم بشكل سنوي من خلال تقديم مبادرات تطوير تنافسية الخدمات، وتكريم استراتيجيات التميز في قطاعات منظومة الحكومة والمدن الذكية، وتتبلور رؤية الجائزة في إبراز أفضل إنجازات التحول المؤسسي، ونجاحات القيادات والمؤسسات، وتسليط الضوء على ممارسات التميز في صياغة مستقبل الخدمات الذكية.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التي تتضمن الحرص على تنفيذ التحول الرقمي الشامل في الخدمات المقدمة من الوزارة، والمنسجمة مع رؤية المملكة 2030، وعملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.