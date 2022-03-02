حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي بحل أزمة المرور بالجيزة وتعليمات من الصحة بعد رصد إصابات بالملاريا

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، توجيه الرئيس السيسي للحكومة بدراسة إقامة عدد من المحاور المرورية بالمناطق المزدحمة بالجيزة، وإعلان رئيس الهيئة الهندسية قيمة تعويضات إزالة المنازل لتطوير الطرق في القاهرة والجيزة، وإعلان غرفة السياحة عن إجراءات ومواعيد جديدة بشأن العمرة، وأسباب ارتفاع درجات الحرارة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يوجه الحكومة بدراسة إقامة عدد من المحاور المرورية بالمناطق المزدحمة بالجيزة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد دراسة لإقامة عدد من المحاور المرورية بالمناطق المكتظة بالسكان فى نطاق محافظة الجيزة لتسهيل حركة وتنقل المواطنين بها.

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رئيس الوزراء: نفذنا ما كان يراه الخبراء مشروعات أحلام لا يمكن تنفيذها إلا بعد 20 سنة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن ما يتم عرضه اليوم من مشروعات يعد إنجازًا على أرض الواقع؛ في مجال المرافق والطرق.

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رئيس الهيئة الهندسية: 75 مليار جنيه تعويضات إزالة المنازل لتطوير الطرق في القاهرة والجيزة

قال اللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، إن الدولة صرفت تعويضات تقدر بنحو 75 مليار جنيه عن المنازل التي تمت إزالتها لتطوير الطرق وتوسعتها في القاهرة والجيزة.

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لتعميمها على المستشفيات.. 6 تعليمات مهمة من الصحة بعد رصد حالات الملاريا

أصدرت وزارة الصحة والسكان، 6 تعليمات مهمة إلى مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية؛ بعد رصد بعض الحالات المصابة بالملاريا من الكاميرون وبعض الدول الأفريقية.

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رسوم النظافة الجديدة.. تصل إلى 20 ألف جنيه للأراضي الفضاء ومواقف السيارات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 722 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

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تصل لـ33.. الأرصاد تعلن سبب ارتفاع الحرارة وموعد انخفاضها

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة خلال الوقت الحالي نتيجة هبوب رياح جنوبية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد ومن المتوقع ان تصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 27 درجة وعلى شمال الصعيد إلى 28 درجة وجنوب الصعيد 33 درجة.

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برواتب تصل لـ 3500 جنيه.. بدء قبول طلبات الراغبين في العمل بفنادق البحر الأحمر

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدء قبول طلبات الراغبين في العمل في مجال الفندقة بالبحر الأحمر من اليوم وحتى 15 مارس الجاري على 95 فرصة عمل في عدد من المنشآت السياحية في مجال الفندقة، برواتب تتراوح بين 2400 جنيه إلى 3500 جنيه، للمؤهلات المتوسطة، خبرة وبدون.

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السياحة تعلن عن إجراءات ومواعيد جديدة بشأن العمرة- تفاصيل

وجهت غرفة شركات السياحة، خطابا إلى الشركات السياحية، يتضمن مجموعة من الإجراءات التنفيذية الجديدة للعمرة خلال شهر شعبان المقبل.

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