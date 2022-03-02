موعد الرسالة والحوامل.. 3 تعليمات جديدة بشأن لقاحات كورونا
كتب - أحمد جمعة:
أصدرت وزارة الصحة والسكان، 3 تعليمات جديدة إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، بشأن منظومة تلقي لقاحات كورونا.
وبحسب خطاب -حصل عليه مصراوي- أرسله قطاع الطب الوقائي إلى مديريات الشؤون الصحية، فإن هذه القرارات تتضمن مد فترة السماح لتلقي التطعيم منذ تلقى رسالة التطعيم ضد فيروس كورونا كالتالي:
- الجرعة الأولى لمدة أسبوع من تلقي الرسالة
- الجرعة الثانية لمدة شهر ونصف من تلقي الرسالة
- الجرعة الثالثة (الجرعة المنشطة) لمدة شهرين من تلقي الرسالة
كما تضمنت التعليمات تطعيم الأشخاص فوق 65 عامًا بالجرعة التنشيطية بعد 3 أشهر من التطعيم بالجرعة الثانية.
ولفتت الوزارة إلى تطعيم السيدات الحوامل والمرضعات والسيدات المقبلات على الزواج والحمل بطعم فايزر في حالة طلبهن للتطعيم
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