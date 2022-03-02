أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

وزيرة البيئة: يجب وضع معايير صارمة لتمويل المشروعات التي تحافظ على الطبيعة

02:57 م الأربعاء 02 مارس 2022
وزيرة البيئة: يجب وضع معايير صارمة لتمويل المشروعات التي تحافظ على الطبيعة

الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

نيروبي- أ ش أ:

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن عدم تمويل السياسات التي تدمر الطبيعة ليس حلا، ولكن يجب وضع معايير صارمة لتمويل المشروعات التي تحافظ على الطبيعة وتستطيع خلق وظائف من خلال العمل وحماية الطبيعة.

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الأربعاء، باجتماع حوار القيادة رفيع المستوى حول تعزيز العمل من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك على هامش مشاركتها بالشق الثاني للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقد بمدينة نيروبي بكينيا تحت عنوان (تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تنفيذ البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة 2030).

وأضافت فؤاد أنه فيما يخص القطاع المصرفي وكيفية أن يكون هناك استثمار في الطبيعة، فيجب أن يكون ذلك من خلال مشروعات قابلة للتمويل من قبل هذا القطاع، منوهة بأن ذلك يتطلب وجود تكنولوجيات تكون متاحة للدول النامية تساعدها في الحفاظ على الطبيعة وإعادة واسترجاع النظم الإيكولوجية بها مرة أخرى.

وأكدت أهمية أن يكون هناك تمويل متاح يساعد ويؤدى إلى تنمية القدرات والدعم الفني ومشاركة جميع الجهات المعنية.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تمويل المشروعات حماية الطبيعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1322

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

2008

متعافون اليوم

485093

إجمالي الإصابات

24110

إجمالي الوفيات

415490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. موعد الرسالة والحوامل.. 3 تعليمات جديدة بشأن لقاحات كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا