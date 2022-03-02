"قومي البحوث" ينظم الملتقى العلمي الأول لمعهد بحوث الصناعات الغذائية الإثنين المقبل

كتب- داليا شبل وأ ش أ:

ينظم المركز القومي للبحوث الملتقى العلمي الأول لمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية تحت شعار(ثروتنا النباتية غذاء وكساء) بالشراكة مع معهد بحوث وتكنولوجيا النسيج بالمركز؛ وذلك يوم الإثنين المقبل، تحت رعاية الدكتور محمد هاشم رئيس المركز والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .

يناقش الملتقى أهم الأبحاث والرسائل العلمية،التي تتناول أحدث التقنيات والتطبيقات العلمية للمستخلصات النباتية في مجال الصناعات الغذائية والنسجية، بمشاركة لفيف من أساتذة الجامعات المصرية ومركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، وهيئة المواد النووية، ومدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وممثلي الشركات ورجال الأعمال والصناعة، وممثلي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهيئة سلامة الغذاء، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات،وهيئة اتحاد الصناعات المصرية .

ويلقي الملتقى الضوء على التصنيع الحيوي القائم على النبات باعتباره اتجاهاً عالمياً جديداً، ودور غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية في الدعم والتطوير، واستخدام مخلفات التصنيع الغذائي والمصادر غير التقليدية للحصول على الصبغات الغذائية الطبيعية، إنتاج ألياف نانوميترية مبنية على المستخلصات النباتية وتطبيقاتها كضمادات للجروح، دور ومهام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في قطاع الصناعات الغذائية.

ويكشف الملتقى عن التطورات الحديثة لمعالجة الألياف البروتينية ضد الحشرات والميكروبات بمستخلصات النباتات الطبيعية، والمستخلصات النباتية كمواد حافظة طبيعية، ودورها الفعال في مقاومة الفطريات، الموسوعة المصرية للنباتات الطبية البرية، وحصر للنباتات المحتوية على الزيوت العطرية والنباتات التي تحتوى على الصبغات الطبيعية .

كما يعرض رؤى جديدة للنباتات الملحية لاستخدماتها الدوائية، وكأطعمة لتحسين الحالة الصحية، والمستخلصات النباتية في التغذية الصحية وعلاقتها بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الأعشاب والمكملات الغذائية ودورها لصحة أفضل، استخلاص وتوصيف وتطبيق الملونات الطبيعية العلاجية في الأقمشة الطبية.