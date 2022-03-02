الصك بـ ٣٨٠٠ جنيه.. وزير الأوقاف: طرح لحوم بلدية في صكوك الأضاحي للمرة الأولى

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة حصلت على إذن من التضامن الاجتماعى لطباعة 300 ألف صك إطعام، و130 ألف صك أضاحي، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف جمعة خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج مشروع صكوك الإطعام، الأربعاء، بمقر الوزراة، أنه فيما يتعلق بلحوم صحوك الأضاحي هذا العام، سيتم طرح صكوك لحوم بلدية ولحوم سودانية، لافتا إلى أن تكلفة الصك للحوم السودانية 2200 جنيه، وتم طباعة 120 ألف صك، وتكلفة صك اللحوم البلدية 3800 جنيه وتم طباعة 10 آلاف صك.

وأكد وزير الأوقاف، أن صكوك الإطعام قيمة كل صك 300 جنيه وتصلح بديلا لموائد الرحمن خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، وبديلا للزكاة وللصدقة، مشيرا إلى أن الوزارة دعمت مشروع صكوك الإطعام بـ11 مليون جنيه، وتم الانتهاء من توزيع 200 طن لحوم حتى الآن.

وأكد وزير الأوقاف، أن مشروع صكوك الإطعام من أهم المشروعات الناجحة في خدمة المجتمع، لافتا إلى أن الهدف منه الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية مرة على الأقل كل شهر كمرحلة أولى عكس صكوك الأضاحي التى يتم توزيعها مرة واحدة في العام، وذلك في إطار مسألة التكافل المجتمعى، فمسألة إطعام الطعام أولوية في ديننا الحنفيف.

وقال جمعة، إن صكوك الإطعام من أهم المشروعات الناجحة في خدمة المجتمع، لافتا إلى أن الهدف من المشروع هو الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية مرة على الأقل كل شهر كمرحلة أولى عكس صكوك الأضاحي التى يتم توزيعها مرة واحدة في العام، وذلك في إطار مسألة التكافل المجتمعى، فمسألة إطعام الطعام أولوية في ديننا الحنفيف.