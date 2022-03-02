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"التموين": توريد أكثر من 3.9 مليون طن قصب سكر حتى الآن

01:28 م الأربعاء 02 مارس 2022
"التموين": توريد أكثر من 3.9 مليون طن قصب سكر حتى الآن

قصب السكر

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القاهرة- أ ش أ:

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالي بلغ 970ر3 مليون طن قصب سكر، أنتجت نحو 141ر410 ألف طن سكر حتى الآن.

ووجه وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

يذكر أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل المقبل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874.851 ألف طن سكر، خلال موسم الحالي.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي لتبلغ 810 جنيهات، مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.

هذا المحتوى من

Asha
قصب السكر توريد القصب وزارة التموين

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