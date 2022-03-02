المستشفيات التعليمية تناقش مضاعفات سوء التغذية بمؤتمر "القومي للتغذية"

كتب - أحمد جمعة:

افتتح الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، المؤتمر الدولي السنوي للمعهد القومي للتغذية والذي ينعقد تحت رعاية وزير الصحة والسكان خلال الفترة من ١ إلى ٣ مارس ٢٠٢٢.

بدأت جلسات المؤتمر وورش العمل من الأمس وتستمر لليوم وغدا، بمشاركة العديد من الهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف ومنظمة برنامج الغذاء العالمى والجامعات والمعاهد المتخصصة والجمعيات المصرية ذات الصلة.

وقال "السودة" إن المعهد القومي للتغذية من أعرق المؤسسات العاملة في مجال التغذية بمصر والشرق الأوسط، وهو المرجعية الرئيسية للخطط والاستراتيجيات التغذوية داخل مصر، بالإضافة إلى أنه الجهة المسئولة عن مراجعة اعتماد جميع المنتجات الغذائية المتداولة بالسوق المصرية من خلال أحدث معامل التحليل والمعايرة.

وأضاف أن المؤتمر السنوي لمعهد التغذية يعتبر ملتقى دولي لجميع المهتمين والعاملين بمجال التغذية داخل مصر وخارجها، حيث تشارك في جلسات هذا العام العديد من المنظمات الدولية لطرح وتبادل الرؤى والأفكار للوصول إلى حلول جذرية لمشاكل التغذية المختلفة ومضاعفاتها، وتم تكريم ممثليهم على هامش المؤتمر تقديرا للتعاون الدائم والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن المؤتمر سيخصص جلسة لمناقشة المبادرة الرئيسية لعلاج أمراض السمنة والتقزم وكيفية الاستفادة من نتائج هذا المسح لوضع الاستراتيجيات الملائمة للحد من انتشار هذه الأمراض بين أطفالنا طبقا لرؤية القيادة السياسية.

وذكرت الدكتورة جيهان فؤاد عميد المعهد القومي للتغذية، بأن مؤتمر هذا العام شهد مشاركة فعالة مع مختلف الجهات العلمية والبحثية فى هذا المجال ، حيث سيناقش المؤتمر التغذية المناسبة لمرضى كورونا والمتعافين منها ، ومرضى الأورام خلال فترة تلقيهم العلاج ، وكذلك مضاعفات سوء التغذية التى قد تسبب أمراض مختلفة بالقلب والسكر والنظر والأعصاب والكبد والسمنة ومشاكل الهضم ، بالإضافة الى مشاكل التمثيل الغذائي عند الأطفال حديثى الولادة وأهمية الرضاعة الطبيعية ، كما ستخصص جلسة لمناقشة برنامج التغذية المدرسية والتى ساهم فيها المعهد بدور حيوي.