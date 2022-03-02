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بعد تطبيقها رسميًّا.. طريقتان لتحصيل رسوم النظافة الجديدة

11:24 ص الأربعاء 02 مارس 2022
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كتب- أحمد السعداوي:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 722 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 الصادر يوم الثلاثاء 1 مارس.

وجاء القرار مذيلاً بملحق رقم 14، ونص على:
إجراءات تحصيل الرسوم وأسس تحديد الجهات الملزمة بسدادها:
يتم تحصيل الرسوم الشهرية للإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة للجهة الإدارة أو من ينوب عنها من القطاع العام أو الخاص لتحصيل هذا الرسم.
يجوز أن يكون التحصيل مباشراً مقابل فواتير مقدمة من الجهة الإدارية أو يتم إلكترونياً عن طريق الربط الرقمي بين المنشأة والجهة الإدارية.
تكون أسس تحديد فئات الرسم الشهري طبقاً لكل قطاع أو نشاط مدرجة بالجداول التالية:
1- الوحدات السكنية:
يتم تحصيل رسم شهري من جنيهين إلى أربعين جنيها شهريا.
يتم الاسترشاد بمعدلات استهلاك الكهرباء عند تحديد الفئات.
2- الوحدات التجارية:
يتم تحصيل رسم شهري من 30 جنيها إلى 100 جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتضمنت اللائحة إقرار رسوم النظافة الجديدة والتي تصل لـ40 جنيهًا للشقق السكنية، مع ربط تحديد القيمة بشرائح استهلاك الكهرباء.

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رسوم النظافة استهلاك الكهرباء شرائح الكهرباء مجلس الوزراء

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